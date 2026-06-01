Copiii, așteptați azi în centrul Zalăului la activități distractive și educative

Azi, începând cu ora 12, Piața Unirii (zona pietonală) din municipiul Zalău devine locul unde aventura întâlnește distracția! Polițiștii, pompierii și jandarmii îi așteaptă pe cei mici cu: autospeciale spectaculoase pe care le vor putea explora îndeaproape, cu demonstrații interactive și momente pline de acțiune, cu echipamente speciale prezentate de salvatorii din teren, dar și cu activități distractive și educative. Copiii vor avea ocazia să intre în culisele meseriilor dedicate siguranței oamenilor, să testeze, să învețe lucruri noi și, cel mai important, să se distreze alături de eroii din viața reală!

