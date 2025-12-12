Evaziune fiscală de peste 6 milioane lei în Sălaj. Zeci de imobile și autovehicule, puse sub sechestru

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravată.

În cauză, în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2017, administratorii unei societăți comerciale din Sălaj ar fi omis să înregistreze, în actele contabile sau în alte documente legale, toate operațiunile economice efectuate în numele și pe seama societății, prin utilizarea unei duble evidențe contabile.

Astfel, ar fi încălcat prevederile legale privind evidențierea, calcularea, colectarea și declararea obligațiilor fiscale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea acestora, fapte ce ar fi generat un prejudiciu adus bugetului general consolidat al statului în valoare de 6.155.196 de lei (echivalentul a aproximativ 1.328.000 de euro).

În urma cercetărilor, polițiștii au aplicat măsura sechestrului asigurător, până la concurența sumei de 6.155.196 lei, fiind indisponibilizate 28 de bunuri imobile (terenuri și clădiri) și trei autovehicule.

„Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor săvârșirii infracțiunii și recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului de stat”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.