Bronz pentru Paul Magdaș

Cel mai longeviv pugilist activ al Sălajului încheie anul competițional cu o nouă medalie, locul III la Campionatul Național de Seniori.

În perioada 8-12 septembrie s-a desfășurat la Târgu Mureș ultima competiție din calendarul competițional al Federației Române de Box, competiție încheiată cu succes de pugilistul senior de la CSM Zalău, un loc III la categoria +92 kg.

Paul Magdaș a fost descoperit de maestrul Popa Ioan în anul 2013, iar în 2018 trece sub comanda regretatului Dragoș Ioan și al lui Popuțea Adrian, cel care îl pregătește și în prezent. Sportivul are la activ 145 de meciuri susținute, din care 126 câștigate, fiind multiplu medaliat al Campionatelor Naționale și Cupa României de cadeți, juniori, tineret și seniori. A făcut parte din Centrele Olimpice de la Reșița, Brăila și Satu-Mare, unde a fost pregătit și de multiplul campion mondial Francisc Vaștag.

M. S.