Din nou, înfrângere la scor

În etapa a XV-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut sâmbătă pe teren propriu cu SCM Rm. Vâlcea, scor 21 – 34. Pentru gazde au marcat Sava 9 goluri, Alexia Niță 4, Sara 1, Jlezi 2, Aya 2, Vintilă 3.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

  • Gloria Bistrița – CSM Slatina 32 – 25
  • Corona Brașov – Minaur Baia Mare 24 – 15
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 4 puncte.
