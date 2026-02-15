Din nou, înfrângere la scor

În etapa a XV-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut sâmbătă pe teren propriu cu SCM Rm. Vâlcea, scor 21 – 34. Pentru gazde au marcat Sava 9 goluri, Alexia Niță 4, Sara 1, Jlezi 2, Aya 2, Vintilă 3.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: