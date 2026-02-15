În etapa a XV-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut sâmbătă pe teren propriu cu SCM Rm. Vâlcea, scor 21 – 34. Pentru gazde au marcat Sava 9 goluri, Alexia Niță 4, Sara 1, Jlezi 2, Aya 2, Vintilă 3.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- Gloria Bistrița – CSM Slatina 32 – 25
- Corona Brașov – Minaur Baia Mare 24 – 15
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 4 puncte.
M. S.
One Thought to “Din nou, înfrângere la scor”
