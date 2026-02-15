În Sălaj, criminalitatea stradală a scăzut

Anul trecut, în Sălaj, numărul infracţiunilor stradale a înregistrat o scădere faţă de cel înregistrat în anul precedent cu 26,28 la sută, fiind sesizate 244 astfel de fapte, conform Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj. Numărul infracțiunilor stradale cunoaște scăderi atât în mediul urban (-21,89 la sută), cât și în mediul rural (-33,08 la sută).

