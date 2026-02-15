Proiect inedit. Elevii învață să folosească mașina de cusut

Zilele acestea, echipa de voluntari din rândul elevilor Impact LEGO organizează ateliere practice în cadrul proiectului „Repair to Rewear”, unde îi învață pe elevi să coasă la mașina de cusut. După ce săptămâna trecută elevii au învățat bazele de la o croitoreasă, acum dau mai departe aceste cunoștințe în școală, promovând repararea hainelor și moda sustenabilă. Atelierele au ajuns deja în trei clase în care elevii descoperă cum pot oferi hainelor o a doua viață, prin lucruri simple, dar utile.

Share Whatsapp Email