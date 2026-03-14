Din nou înfrângere

În etapa a XVII-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut sâmbătă pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, scor 23 – 27. Pentru zălăuance au marcat Sava 7 goluri, Alexia Niță 3, Stefanoska 2, Bălan 2, Jlezi 2, Aya 2, Iordache 1, Bălăceanu 4.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- Corona Brăila – Dunărea Brăila 29 – 29
- CSM Galați – CSM Slatina 21 – 30
- SCM Craiova – CSM București 22 – 29
- Gloria Bistrița – Rapid 29 – 26
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 4 puncte.
M. S.