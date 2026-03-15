Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, comemorarea unei revoluții care a schimbat istoria

În fiecare an, la data de 15 martie, comunități maghiare din întreaga lume marchează Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, o sărbătoare cu o profundă încărcătură istorică și simbolică. Evenimentul comemorează începutul Revoluției Maghiare din 1848, moment considerat un punct de cotitură în lupta pentru libertate și reformă democratică în Ungaria.

Ceremonii comemorative, depuneri de coroane, spectacole culturale și manifestări publice sunt organizate anual atât în ​​Ungaria, cât și în comunitățile maghiare din alte țări, inclusiv în România.

Revoluția care a declanșat schimbarea

Evenimentele din martie 1848 au avut loc în contextul unui val revoluționar care a cuprins Europa și care a rămas cunoscut în istoria drept „Primăvara popoarelor”. În Ungaria, revoluția a început la Budapesta, când un grup de tineri intelectuali și studenți a organizat manifestări pentru a cere reforme politice și sociale. Printre figurile centrale ale mișcării s-au numărat poetul Sándor Petőfi, scriitorul Mór Jókai și liderul politic Lajos Kossuth, personalități care au devenit simboluri ale luptei pentru libertate.

În dimineața zilei de 15 martie 1848, revoluționarii au prezentat public programul politic cunoscut sub numele de „Cele 12 puncte” , care includea revendicări precum libertatea presei, egalitatea în fața legii, un guvern responsabil și abolirea privilegiilor feudale. În același timp, poemul patriotic „Nemzeti dal”, scris de Sándor Petőfi, a devenit un simbol al mobilizării populare.

O sărbătoare a comunităților maghiare din întreaga lume

De-a lungul timpului, ziua de 15 martie a devenit una dintre cele mai importante sărbători naționale ale Ungariei, dar și un moment de unitate pentru maghiarii din afara granițelor țării. Astfel, sărbătoarea este adesea Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, deoarece este marcată de comunități europene maghiare din numeroase state și din diaspora.

În România, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități maghiare din afara Ungariei, această zi este sărbătorită prin ceremonii oficiale, programe culturale și manifestări publice organizate în special în Transilvania. În multe orașe au loc depuneri de coroane la monumentele dedicate eroilor revoluției. De asemenea, sunt organizate recitaluri de poezie, spectacole de muzică, expoziții istorice și evenimente educative dedicate tinerilor.

Un simbol important al acestei zile este cocarda tricoloră, în culorile roșu, alb și verde ale drapelului Ungariei. Mulți participanți la manifestări o poartă prinsă la piept, ca semn de respect față de eroii revoluției.

Semnificația actuală a zilei

La peste 170 de ani de la evenimentele din 1848, ziua de 15 martie rămâne un simbol al idealurilor de libertate, democrație și solidaritate. Pentru comunitățile maghiare, această zi nu e doar o comemorare a trecutului, ci și o reafirmare a identității culturale și a valorilor care au stat la baza revoluției. Prin manifestările organizate anual, memoria celor care au luptat pentru reformă și libertate este păstrată vie, iar istoria continuă să fie transmisă noilor generații.