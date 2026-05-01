Bustul lui Iuliu Maniu, dezvelit la celebrarea a peste jumătate de secol de generații ale Colegiului Tehnic din Șimleu

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei a marcat anul trecut cinci decenii de la absolvirea primei generații a acestei unități de învățământ, moment care invită la reflecție asupra trecutului și la asumarea responsabilității pentru viitor.

Din această inițiativă a luat naștere proiectul „Jubileul Generațiilor”, dedicat tuturor celor care, începând cu anul 1975 și până în prezent, au absolvit colegiul șimleuan, cândva Liceul Industrial.

Inaugurarea bustului lui Iuliu Maniu

Evenimentul este programat pentru data de 22 august 2026 și va include un moment cu o semnificație deosebită pentru comunitate: inaugurarea bustului lui Iuliu Maniu, amplasat în curtea interioară a colegiului. Lucrarea este concepută ca un simbol al valorilor, memoriei și continuității instituției.

Programul va reuni absolvenți din toate generațiile, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale, precum și momente artistice și culturale. De asemenea, vor fi evocate cele peste 50 de promoții care au contribuit la construirea identității acestei instituții de învățământ.

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei își are originile în perioada interbelică, fiind fondat ca o instituție destinată formării tinerilor într-o societate aflată în proces de modernizare. Sub patronajul spiritual al lui Iuliu Maniu, liceul și-a construit, în timp, o reputație solidă în domeniul educației. Primele generații de elevi, alături de un corp profesoral dedicat, au contribuit la formarea unor absolvenți care au devenit repere în comunitățile lor.

În prezent, instituția continuă să fie un punct de referință în educație, oferind specializări tehnice moderne, laboratoare și profesori implicați în pregătirea elevilor.

Proiectul „Jubileul Generațiilor” marchează atât dezvelirea bustului lui Iuliu Maniu, dar și celebrarea a 51 de generații de absolvenți.