Doar egal pe teren propriu

SCM Zalău a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, în fața echipei Bihorul Beiuș, scor 1 – 1, într-un joc din cadrul etapei a 20-a a Ligii 3, Seria 8 la fotbal. Golul gazdelor a fost marcat în minutul 90+5 de Istrate.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

Olimpia Satu Mare – Viitorul Cluj 1 – 0

Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad 1 – 1

Sănătatea Cluj – Minaur Baia Mare 0 – 0

Arieșul Turda – CSM Sighetu Marmației 0 – 3 (la masa verde)

Băile Felix – Unirea Dej 3 – 3

Zălăuanii ocupă în clasament locul 4, cu 42 de puncte.

M. S.