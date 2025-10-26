Călin Marincaș, Adrian Pop și Brigitta Balagyan, campioni europeni!

Performanțe excepționale pentru sportivii SCM Zalău la Europenele de Karate Tradițional din Serbia! Sportivii de la SCM Zalău, antrenați de Sensei Călin Marincaș, au obținut cinci medalii de aur și două de bronz.
Iată palmaresul echipei:
Marincaș Călin – locul I la kata individual (seniori)
Balagyan Brigitta – locul I la enbu mixt (cu Adrian Pop), locul I la enbu feminin (cu Drăgan Daria), locul I la kumite echipe (cu Drăgan Daria, Stamate Cătălina, Romănescu Alexandra) și locul III la kumite individual (tineret)
Pop Adrian – locul I la enbu mixt (cu Balagyan Brigitta)
Breazdău Alex – locul III la kata individual (juniori).
Felicitări sportivilor zălăuani, antrenați de neobositul Călin Marincaș.
M. S.