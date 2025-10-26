Elogiu poeziei

Motto: „Poezia este creația ritmică a frumuseții în cuvinte”.

Edgar Allan POE (1809-1849), scriitor, poet și critic literar american

Spre sfârșitul lunii lui Brumărel (miercuri, 22 octombrie 2025), Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS), a organizat o întâlnire literară la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, la care au participat profesori și elevi reprezentanți ai celor 24 de clase (din totalul de 50 de profesori și 630 de elevi), pasionați de poezie. Doamna profesoară Bianca Șerban (directoarea colegiului) a făcut o frumoasă primire oaspeților, spunând: „Onorați invitați, stimați profesori, dragi elevi! Bine ați venit și ați revenit la Colegiul Național «Simion Bărnuțiu» din Șimleu Silvaniei! Azi vom avea o activitate de suflet, de cultură. Le mulțumim celor de la Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj că s-au gândit și la noi! Colegiul Național «Simion Bărnuțiu» este școală europeană, școală ambasador a Parlamentului European și promovează excelența și cultura. Suntem și instituție de cultură, prin tot ceea ce facem. De aceea, ne bucurăm să-i avem în mijlocul nostru, azi, pe distinșii scriitori. Îi mulțumim domnului inspector Marcel Lucaciu! Dânsul este fost absolvent al Colegiului Național «Simion Bărnuțiu». Unii dintre voi sunteți familiarizați cu prezența dumnealui, dar în altă calitate. (…) Le mulțumim, încă o dată, și cu siguranță ne vom bucura, cu toții, de ceea ce ne vor prezenta”.

După ce a salutat și s-a prezentat, domnul Daniel Săuca (manager al CCAJS, președinte al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, redactor-șef al Revistei de cultură „Caiete Silvane”, președinte al Asociației Jurnaliștilor din Județul Sălaj și coordonator al Reprezentanței Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România) a zis: „Astăzi, împreună cu colegi de la Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, o să încercăm să vă atragem atenția asupra ceea ce facem noi. Și, de ce nu, să vă atragem atenția și asupra scriitorilor sălăjeni, a scriitorilor sălăjeni vii. Îi puteți vedea pe o parte dintre ei, și o să-i prezint foarte scurt. Din Șimleu Silvaniei, domnul Ioan-Vasile Bulgărean; din Surduc, domnul Viorel Mureșan; din Zalău, Marcel Lucaciu; din Jibou, Viorel Tăutan și doamna Doina Ira Tăutan; din Răstolțul Mare, comuna Bucium, doamna Angela Maxim; și nu în ultimul rând, din Zalău, domnul Ion Pițoiu-Dragomir. Acum am venit să vă atragem atenția și asupra ceea ce facem noi la revista și la editura «Caiete Silvane». E vorba de Revista de cultură a județului Sălaj, Caiete Silvane. O puteți citi și în format electronic la adresa www.caietesilvane.ro. Și, dacă dintre voi scriu, vă așteptăm cu interes să ne trimiteți texte. De asemenea, dacă doriți să participați la ședințele Cenaclului literar «Silvania» din Zalău, vă așteptăm, de asemenea, cu drag. (…) De curând am editat și un supliment al Revistei Caiete Silvane, pe care îl puteți găsi, și pe acesta, la www.caietesilvane.ro. E vorba de «30 de ani fără Seniorul Corneliu Coposu». Mă gândesc că ați auzit de Corneliu Coposu. (…) E una dintre personalitățile emblematice ale județului Sălaj, și care s-a născut la Bobota, județul Sălaj. Ar fi musai să ajungeți și la Bobota, la fel cum ar fi bine să ajungeți la Bădăcin, unde a trăit Iuliu Maniu, la Bocșa lui Simion Bărnuțiu și la Băsești, județul Maramureș, localitatea lui George Pop de Băsești, din fostul județ Sălaj. Acestea ar fi cele patru personalități emblematice ale județului Sălaj. (…) Am adus și mai multe cărți, apărute la Editura Caiete Silvane. Este Editura Județului Sălaj, și ne mândrim că am editat, zic eu, foarte multe cărți bune. Am editat, în special, cărțile scriitorilor sălăjeni. Și, în afara de asta, mai multe antologii. Aici, am adus Antologia «Primăvara poeziei». Este un festival pe care îl organizăm de peste 20 de ani în județul Sălaj. (…) O să-i invit, pe rând, pe fiecare dintre colegii mei să vă citească, sau să vă adreseze câteva cuvinte. Iar la final, dacă aveți opinii, putem intra într-un dialog, dacă aveți priorități, dacă aveți întrebări pentru scriitori. Vă așteptăm cu drag!”.

Domnul Ioan-Vasile Bulgărean a citit două poeme din volumul său, Clepsidra lacrimilor: „Negeometrie” și „Confuzie contemporană”. Doamna Angela Maxim a spus că locuiește în Răstolțul Mare, satul în care s-a născut gazetarul și poetul Ioniță Scipione Bădescu, numele pe care îl poartă Biblioteca Județeană Sălaj din Zalău. Împreună cu soțul său, a înființat un mic muzeu etnografic în casa bunicilor. A citit poeziile „Eram grăbiți” și „Povestea frunzei”. Doamna Doina Ira Tăutan a citit poemele „Iubire târzie” și „Timpul nostru”. Domnul Viorel Tăutan a spus că a fost coleg de grupă, la facultatea de filologie, cu regretatul director al acestui colegiu, profesorul Octavian Guțu, și a citit poeziile „Pentru că suntem dor” (dedicată soției sale) și „Vânătorul de tristeți”. Domnul Ion Pițoiu-Dragomir a vorbit despre „menutin (menutine)”, specia literară pe care a inventat-o, fiind vorba de licența poetică dusă la gradul de paradox poetic. Iar peste 400 de menutine vor apărea peste câteva zile într-o carte, la Editura „Caiete Silvane”. A citit poemul „Tăiș auriu”. Domnul Marcel Lucaciu și-a exprimat bucuria de a fi înconjurat de atâta tinerețe, precum și respectul pentru acest colegiu, pentru actualii și foștii liceeni, pentru actualii și foștii profesori, pentru actualii și foștii directori! Și, mai ales, pentru fostul director, dascălul de citire și simțire românească, profesorul Octavian Guțu! În acest context, a propus păstrarea unui moment de reculegere! A mai spus că este mândru de faptul că a fost absolvent al acestui liceu, având încrederea și tot sprijinul profesorilor pe care i-a avut în această școală. De aceea, de fiecare dată vine în acest colegiu cu emoție și nostalgie, dar și cu multă bucurie. A spus că, datorită CCAJS, Sălajul se poate mândri cu o bogată activitate culturală, literară și artistică. A vorbit despre Revista și Editura „Caiete Silvane”, despre Cenaclul literar „Silvania” din Zalău, care va împlini, în curând, 50 de ani de activitate continuă! În plus, i-a îndemnat pe elevi să citească cărți, întrucât acestea „deschid ferestre, sparg ziduri”! Iar cititul ne face mai buni, mai sensibili, nu dăunează grav sănătății. Educația ne poate forma caracterul, iar lectura ne poate îmblânzi inima și ne poate sensibiliza. Apoi, a spus că a recreat-o pe Isolda (din Legenda „Tristan și Isolda”), căreia i-a trimis 75 de scrisori până acum. A citit „Scrisoarea V” și „Scrisoarea XXVI”. Domnul Viorel Mureșan i-a îndemnat pe elevi să scrie mult „de mână”, pentru că scrisul de mână e pe cale de dispariție! În această circumstanță, a prezentat un caiet vechi, de pe vremea studenției, în care a scris toată opera scriitorului grec Constantin P. Kavafis! A prezentat cinci volume cu poeme haiku din lirica niponă/japoneză. Grafica acestora a fost făcută de către sălăjeanul Emil Chendea (n. 18 iulie 1937, comuna Mirșid). A citit două haikuuri (despre „pisica neaagră” și despre „calul de pe câmp”) și poezia „Frumoasa promisiune”.

Domnul Daniel Săuca a citit poezia „La coadă”, din volumul „Încet, foarte încet” și un scurt poem funebru/necrolog, in memoriam Gerry Loose, poetul scoțian care a fost la ediția de anul trecut a Festivalului Internațional „Primăvara poeziei”.

Discursurie și poeziile citite de toți scriitorii au sensibilizat întreaga asistență, care n-a rămas datoare, aplaudând frenetic prestația fiecăruia. Iar la provocarea domnului Daniel Săuca, au urmat întrebările din partea elevilor.

Casian Oros: Ce v-a inspirat să deveniți scriitori? Primul a răspuns domnul Viorel Mureșan, spunând: faptul între a fi o meserie și a fi altceva. Acest lucru presupune talent, iar talentul înseamnă voință și caracter. Fără acestea două nu există talent. E o muncă consecventă, cu multă lectură, cea care dă primul impuls minții omenești și creează un sistem imaginar. Pentru talentul poetic, epic sau dramatic, trebuie folosit cuvântul ca revelație. Primul model de revelație este Cartea Sfântă, Biblia. Iar primul impuls vine din copilărie, fiind acela de a imita. Domnul Viorel Tăutan a spus că lectura e condiția de a ajunge scriitor. Dânsul se știe cititor, mai ales de povești, încă din clasele primare. Dar ceea ce l-a determinat să scrie a fost întâmplarea cu o temă pentru acasă, legată de poezia „Peneș Curcanul”, parodiată în șapte-opt strofe. După ce a fost citită în fața clasei, poezia a ajuns la „Gazeta de perete” a școlii. Domnul Marcel Lucaciu a zis că, pentru orice scriitor este importantă cultura (sub toate formele ei) și talentul, care trebuie cultivat și înmulțit mult timp. Domnul Ion Pițoiu-Dragomir a dat exemplul cu becul conectat la o sursă de curent pentru a se aprinde și lumina. Așa este și omul, primește de la Dumnezeu mai mulți stropi de har, de drag, de dialog cu El, Stăpânul Cerului. Iar în urma trăirilor diferitelor ipostaze pământești, se scriu diferite versuri.

Lorena-Gabriela Țicle: Care sunt sursele de inspirație? Ați avut vreodată un blocaj? Domnul Ion Pițoiu-Dragomir a spus că a scris cartea „Lumini în Apocalipsa Sfântului Ioan” (trimisă și lui Papa de la Roma!), după un an și jumătate, din cauza unui blocaj, a lipsei de inspirație. Dar rugându-se lui Dumnezeu, a reușit s-o termine.

Dorothea Bucur: La ce vârstă ați început să scrieți? Domnul Daniel Săuca a răspuns că, majoritatea, în adolescență.

Lorena-Gabriela Țicle: Ce sfat le-ați da tinerilor scriitori? Domnul Daniel Săuca a răspuns că pentru a avea statutul de scriitor, e important să înceapă să citească, pentru că generația lor, din păcate, nu citește, fapt ce este o dramă națională! Contactul cu literatura, cu poezia este important, dar importantă este lectura. Să citească măcar o jumătate de oră pe zi din cărți și reviste.

Lăcrămioara Bodnar: Dacă ați putea conversa cu orice scriitor din literatura română, cine ar fi și ce-ați dori să-l întrebați? Domnul Viorel Mureșan a spus că și dânsul, precum toată lumea, se gândește la Mihai Eminescu. În studenție a stat de vorbă de trei ori cu Geo Bogza, cel care a scis „Cartea Oltului”. Acum, poate cu cineva care a trăit în exil, în ultimii 20 de ani. Domnul Daniel Săuca a zis că ar conversa cu filozoful Lucian Blaga. Domnul Marcel Lucaciu a spus că ar vrea să vorbească cu George Bacovia, și să-l întrebe de ce suntem o țară tristă și plină de umor! Domnul Viorel Tăutan a spus: cu Marin Sorescu, iar domnul Ion Pițoiu-Dragomir, cu Ion Creangă. Doamna Doina Ira Tăutan și-ar dori o conversație cu Ion Minulescu, pentru a-i spune că-i adoră poezia.

În final, doamna directoare Bianca Șerban a spus: „(…) Le mulțumim distinșilor invitați! Timpul a fost scurt, dar avem speranța că ne vom revedea la o altă activitate. (…) A fost o oră altfel, a fost o oră de cultură, a fost o oră de simțire. Am simțit ce simte un om care scrie. Este mare lucru să vedem, în carne și oase, oameni care scriu, oameni care și-au cultivat talentul, oameni care doresc să împărtășească ceea ce scriu, cu generația tânără. (…) Dacă ar fi să-i mulțumesc cuiva, pentru că am iubit limba și literatura română, și o iubesc în continuare, este tot profesorul Octavian Guțu, care a fost modelul meu pentru ceea ce a însemnat ca profesor, director și om! Și m-aș bucura dacă, vreodată, fiecare dintre noi i-am putea mulțumi cuiva! Unui profesor, indiferent care ar fi acesta, pentru că fiecare profesor ne influențează destinul într-un fel sau altul! Eu nu scriu, nu am scris niciodată, nu am avut talent la scris. (…) Dar dacă ar fi să mă întâlnesc cu un scriitor, mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu poetul Lucian Blaga. Am să vă recit, totuși, o strofă din poezia Ghimpii. «Eram copil. Mi-aduc aminte, culegeam odată trandafiri sălbatici. Aveau atâția ghimpi, dar n-am voit să-i rup. Credeam că-s muguri, și-au să înflorească». Aceasta este convingerea mea, că voi veți înflori și veți fi niște flori frumoase! Vă doresc mult suucces! Distinșilor, doamne și domni, vă mulțumim și vă mai așteptăm!”.

Așa s-a desfășurat această întâlnire literară, una benefică pentru elevii și profesorii colegiului șimleuan, întrucât cartea a fost, este și rămâne un factor, pe cât de important și necesar, pe atât de fascinant în cultura fiecăruia dintre noi.

Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei