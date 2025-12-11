# Credeam că am scăpat de falsele vindecătoare care se laudă că scot untul din tine, argintul, aurul, te împacă cu nevasta, cu bărbatul cu vecina, doar dacă plătești. De vrăjitori e plin, baiul e că sunt fraieri care apelează la serviciile lor. Rămân și fără bani și fără împăcarea cu nevasta.

# Gurile rele vorbesc că încă o șarjă de purtători de epoleți se pregătește de pensionare. E trist când un sistem rămâne fără profesioniși și nu prea are cine să-i înlocuiască.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu