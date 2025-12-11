ANL a recepționat locuințe pentru medici și profesori la Cehu Silvaniei

Agenția Națională pentru Locuințe, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, a recepționat la Cehu Silvaniei un număr de 20 de locuințe destinate închirierii, dedicate specialiștilor din domeniul sanitar și din sistemul de învățământ.

Cele 12 garsoniere și opt apartamente cu două camere au fost construite pe amplasamentul din str. Arany Janos nr. 7A, într-o clădire cu regim de înălțime S+P+2E+M (subsol + parter + 2 etaje + mansardă). Valoarea totală a investiției se ridică la 8.655.845,06 lei, inclusiv TVA.

Până în prezent, la nivelul județului Sălaj, ANL a finalizat prin acest program destinat tinerilor 511 unități locative pentru închiriere. Dintre acestea, 328 sunt în municipiul Zalău, 51 în orașul Șimleu Silvaniei, 32 la Vârșolț, câte 24 în comunele Crasna, Șărmășag și Nușfalău, 18 la Crișeni, 16 în orașul Jibou, iar alte nouă la Bobota.

Acest program de locuințe destinate închirierii a fost lansat de ANL în urmă cu 24 de ani și prevde realizarea de locuințe destinate exclusiv specialiștilor din sănătate și învățământ. Scopul propus îl reprezintă sprijinirea autorităților publice locale de a stimula tânăra generație să profeseze pe teritoriul României, limitând, astfel, migrația specialiștilor către alte state.

„Aceste locuințe sunt exploatate doar în regim de închiriere, cererile putând fi formulate de specialiști indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective. Sumele necesare finanțării programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite”, se arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Locuințe.