Campionatul Mondial de Fotbal Feminin 2023, Australia – Noua Zeelandă

OPTIMI DE FINALĂ

SUEDIA – SUA 5-4 (0-0,0-0,0-0)

6 august, ora 12, (21 ora locală), Melbourne (Gazda Olimpiadei din 1956, la care România a cucerit 5-3-5 medalii) , stadion – AAMI PARK, au asistat 27.706 spectatori

Arbitrul de centru: STEPANY FRAPART – FRANŢA, singura femeie care a condus o partidă din Liga Campionilor.

Cei doi antrenori Gerhansson, Suedia şi Andonovski, SUA au folosit același sistem de joc 4-2-3-1, SUA cea mai titrată echipă de la cupa mondială, de patru ori aur şi de trei ori bronz, pornea din „pol position”, domină clar prima repriză. În minutul 2, SUA are prima acţiune pe poartă prin Morgan, iar în minutul 7 Sullivan trimite balonul pe lângă poarta scandinavă. În minutul 10, lovitură de colţ pentru Suedia, respinsă de portăriţa americană Naeher. În minutul 18, Rodman, fiica celebrului baschetbalist american din NBA, şutează puternic spre poarta scandinavă apărată de Musovic. În minutul 22, lovitură de colţ pentru Suedia, respinsă cu dificultate de Naeher. În minutul 27, SUA este aproape de gol prin Rotman care şutează năpraznic spre poartă, respinge Musovic, care are o paradă fantastică. În minutul 28, aceeaşi jucătoare de culoare izbește bara transversală dintr-o poziţie favorabilă. În minutul 34, lovitură de colţ pentru SUA, execută Rodman şi Horan ţinteşte şi ea transversala suedeză. În minutul 42, SUA ratează ultima ocazie a primei reprize prin Morgan, şut zdravăn din afara careului, Musovic o nouă paradă, respinge cu dificultate. Posesia 62% la 38% în favoarea SUA, spune totul.

SUA continuă iureşul în primele zece minute din repriza secundă, trimiţând bolonul razant cu bara stânga prin Morgan în minutul 53. Între minutele 55-85, SUA domină steril, scăzând posesia la 52%. În minutul 85, Suedia ratează prin Jakobson, care trimite mingea către poartă, însă Naeher reţine. În minutul 89, SUA încearcă golul prin Morgan, însă Musovic, îngerul păzitor al Suediei respinge în extremis. Urmează două reprize de prelungiri a câte 15 minute.

În minutul 96, Morgan, trimite cu stângul la rădăcina barei stânga şi Musovic prinde mingea. În minutul 99 intră Rapione, 40 de ani, 202 selecţii SUA, patru turnee finale, o adevărată legendă a fotbalului, stadionul întreg aplaudă, care are o mare ocazie de gol în minutul 101, la o altă paradă făcută de Musovic. În minutul 107, Smith şutează din interiorul careului de 16 m, dar Musovic face din nou o paradă fantastică, iar în minutul 116 Suedia ratează ultima ocazie a meciului.

Urmează loteria loviturilor de departajare, 3-3 după prima serie, 5-4 pentru Suedia după a doua serie. Golul calificării a fost marcat de Hurtig, confirmat de VAR. MVP-ul meciului a fost Musovic, care poate participa şi la MISS WORLD.

Date statistice:

Cartonaşe galbene: 1 – 1

Posesie: 41% – 59%

Ocazii de gol: 7 – 21

Şuturi pe poartă: 1 – 11

Cornere: 3 – 9

Lovituri libere: 15 – 16

În alt meci al zilei, Olanda – Africa de Sud 2 – 0.

Cunoaştem şi primele două partide din sferturi, Spania – Olanda şi Japonia – Suedia.

profesor de istorie Dumitru Bârjac, Păuşa