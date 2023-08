România a rezolvat problema poluării: impozitează mașinile electrice și pe cele hibrid

Alexandru Tamba

Se pare că avem un mod original de a rezolva problemele cu care ne confruntăm: prin impozitare! Cel puțin așa reiese din celebrul, de acum, proiect de ordonanță menit să reducă, oare?, deficitul bugetar pe anul 2023 și pe anii care vor urma. Despre ce este vorba? Așa cum știm cu toții, autovehiculele acționate electric erau scutite, prin efectul legii, de plata impozitului anual, în proporție de 100%, iar mijloacele de transport hibride cu 50%. Iată ce spune Codul Fiscal:

,,Art. 469. – (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

n) autovehiculele acţionate electric.

Art. 470. – (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local”.

Cu alte cuvinte, consiliile locale trebuiau să acorde obligatoriu aceste scutiri și/sau reduceri, mai mult, puteau să hotărască pentru mijloacele de transport hibride o reducere și mai mare, dar 50% era obligatoriu. Prin ordonanța pregătită de guvern, se elimină prevederea obligatorie din Codul Fiscal și se lasă la latitudinea consiliilor locale să stabilească dacă acordă scutiri sau reduceri pentru autovehiculele acționate electric și/sau mijloacele de transport hibride. Iată ce prevede celebra ordonanță:

,,42. La articolul 469 alineatul (1), literele b), c), e), g), h), i), k), l), m), n și p) se abrogă.

43. La articolul 469, alineatul (2), după litera b) se introduc șapte noi litere, lit. c) – i), cu următorul cuprins:

g) autovehiculele acţionate electric;

h) mijloacele de transport hibride

47. La articolul 470, alineatul (3) se abrogă.”.

Rațiunea scutirii, respectiv reducerii impozitului pe mijloacele de transport mai puțin poluante era tocmai aceea de a stimula achiziționarea acestora în vederea reducerii poluării. Cetățenii, cei care au reușit, au făcut eforturi de a-și achiziționa aceste tipuri de autovehicule, chiar dacă erau mai costisitoare la achiziție, pentru a plăti, printre altele, un impozit mai mic sau chiar să nu plătească pentru cele electrice, iar acum, ce să vezi?, sunt lăsați la latitudinea consiliilor locale. Sunt convins, asta din experiențele curente, mai ales la nivelul comunelor, că nu vor fi mari reduceri, că de scutiri nu cred că va fi vorba, exact cum se întâmplă și în prezent, când consiliile locale de la comune, cu mici excepții, acordă doar reducerile din Codul Fiscal, nimic mai mult. Mai ales că peste 50% din comunele României nu se pot susține financiar! Cu alte cuvinte, am rezolvat problema poluării în România! Ce să ne mai batem capul cu eolienele, fotovoltaicele și alte energii verzi!

