Călin Marincaș, campion național

Rezultate notabile pentru sportivii de la SCM Zalău, antrenați de Călin Marincaș, în Finala Campionatului Național de Karate Tradițional de la Iași: 10 medalii, 4 de aur, 2 de argint, 4 de bronz și un loc 4.
Rezultatele de la Finala Campionatul Național de Karate Tradițional
Marincas Călin – seniori – locul 1 – kata individual
Balagyan Brigitta – tineret – locul 3 – kata individual, locul 2-fuku go, locul 1 – enbu mixt (în echipă cu Pop Adrian), locul 3 kogo kumite, locul 1 kumite individual
Pop Adrian – tineret – locul 1 enbu mixt (cu Balagyan Brigitta)
Breazdău Alex – juniori – locul 4 – kata individual, locul 2 – kumite echipe (în echipă cu Tămaș Luca și Pup George), locul 3 – fuku go
Csapo Kendra – cadeți – locul 3 – fuku go
M. S.