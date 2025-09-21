Șapte răniți în accidentul de la Șărmășag

Polițiștii au fost sesizat azi, în jurul orei 16.30, despre producerea unui accident rutier în afara localității Șărmășag. Din primele verificări s-a stabilit că un conducător auto ar fi efectuat un viraj la stânga, moment în care, a fost surprins de un alt autoturism angajat într-o depășire. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative

În urma impactului, cei doi conducători auto și alte cinci persoane, pasagere în cele două autoturisme, respectiv o femeie de 43 de ani și o minoră de 8 ani, din comuna Cășeiu, județul Cluj, doi tineri de 17 și 22 de ani, din comuna Șărmășag, și o tânără de 16 ani, din județul Bihor, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

M. S.