Boxul feminin sălăjean, tot mai des pe podium

Carla Pârvu, sportiva legitimată la SCM Zalău și antrenată de Virgil Meleg, a câștigat medalia de bronz la puternicul turneu internațional „Open Dracula” desfășurat la Ploiești, zilele trecute. Pugilista zălăuană a pierdut în semifinale, în fața unei sportive din Serbia, ceea care a devenit campioana acestui turneu!