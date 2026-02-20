Carla Pârvu, sportiva legitimată la SCM Zalău și antrenată de Virgil Meleg, a câștigat medalia de bronz la puternicul turneu internațional „Open Dracula” desfășurat la Ploiești, zilele trecute. Pugilista zălăuană a pierdut în semifinale, în fața unei sportive din Serbia, ceea care a devenit campioana acestui turneu!
Competiția s-au desfășurat în Sala Olimpia din Ploiești, unde au participat peste 500 de sportivi din 18 țări.
M. S.
One Thought to “Boxul feminin sălăjean, tot mai des pe podium”
[…] din Ploiești, unde au participat peste 500 de sportivi din 18 țări. M. S. Articolul Boxul feminin sălăjean, tot mai des pe podium apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]