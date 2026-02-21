Sălajul, în „flăcări”. Pompierii au stins anul trecut sute de incendii

Pompierii Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj au intervenit pe parcursul anului trecut la stingerea a sute de incendii. Aproape 500 de incendii au fost înregistrate în anul 2025, în județul nostru. Dintre acestea, 292 au izbucnit la locuințe sau la operatori economici, provocând pagube materiale importante și, în unele cazuri, chiar victime. Alte 181 au fost incendii de vegetație uscată, provocate în cea mai mare parte de igienizarea terenurilor și de pregătirea acestora pentru lucrările agricole. Statistica surselor probabile de aprindere este diversificată, predominând jarul sau scânteile, efectul termic, scurtcircuitul, precum și flacăra directă provenită de la diferite surse de aprindere.

Share Whatsapp Email