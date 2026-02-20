Transportatorii rutieri din România plătesc cel mai ridicat preţ la motorină din regiune

Transportatorii rutieri din România plătesc în continuare cel mai ridicat preţ din regiunea Europei Centrale şi de Est pentru motorină, în pofida faptului că aceştia beneficiază de un mecanism de compensare a accizei la motorină, de 65 de bani/litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Preţul litrului de motorină în România, fără TVA şi fără acciză, este cu 16% mai mare decât în Bulgaria, cu 12% faţă de Ungaria şi Polonia, cu 9% comparativ cu Cehia şi cu 8% peste nivelul din Slovenia, conform comunicatului.

La nivelul Uniunii Europene, alte şapte state aplică scheme de restituire a accizei pentru transportatorii rutieri: Belgia (0,1913 euro/litru), Franţa (0,1575 euro/litru), Italia (0,2141 euro/litru), Croaţia (0,0761 euro/litru), Slovenia (0,1038 euro/litru), Spania (0,0490 euro/litru) şi Ungaria (20 HUF, aproximativ 0,053 euro). În aceste ţări, atât operatorii locali, cât şi cei străini pot beneficia de rambursarea accizei, în timp ce în România schema se aplică exclusiv transportatorilor români.

La nivel european, Spania, Bulgaria şi Belgia se numără printre statele unde transportatorii pot identifica cele mai competitive preţuri la motorină, potrivit analizei.

În contextul în care cheltuielile cu combustibilul pot reprezenta până la 35% din costurile totale ale flotelor care operează curse internaţionale, taxele de drum au o pondere în creştere în structura costurilor, informează sursa.

Anul 2026 a adus transportatorilor rutieri majorări ale taxelor de drum, extinderea reţelelor taxabile şi trecerea la noi modele de colectare a taxelor. În Ungaria şi Austria, tariful taxelor de drum per kilometru a depăşit costurile cu motorina.

În Polonia, tarifele au fost indexate cu 5% începând din ianuarie 2026, iar din februarie taxele din sistemul e-TOLL au crescut cu 40% pentru camioane şi autobuze. În Austria, noile tarife pentru camioane au fost majorate cu 7,7% de la 1 ianuarie 2026, fiind calculate în funcţie de numărul de axe, nivelul emisiilor de CO₂ şi zgomot, adaugă sursa.

Ţările de Jos vor înlocui sistemul Eurovigneta, de la 1 iulie 2026, cu o taxă pe kilometru parcurs, aplicabilă pe majoritatea drumurilor principale şi determinată în funcţie de greutatea vehiculului şi emisiile de CO₂. În aceeaşi perioadă, România urmează să introducă sistemul electronic TollRo pentru vehiculele de peste 3,5 tone, bazat pe principiul „plăteşti cât circuli”, potrivit comunicatului.

TFC B.V. furnizează carduri de combustibil cu acceptanţă la nivel european, utilizabile în peste 6.000 de staţii din 21 de state membre ale Uniunii Europene. Compania operează, de asemenea, o staţie proprie în Belgia şi gestionează, prin grupul din care face parte, peste 500 de staţii Moya în Polonia.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro