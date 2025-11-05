Boxerii zălăuani pleacă la Brăila după medalii

În perioada 10-16 noiembrie 2025 are loc la Brăila Campionatul Național de Box pentru Tineret (sportivi născuți în anii 2007 și 2008).

CSM Zalău participă cu patru sportivi:

* 65 kg Burian Mihai 2008

* 65 kg Pop Cătălin 2008

* 70 kg Stoica Antonio 2008

* 75 kg Grama Rareș 2007 (campion balcanic juniori 2023, campion național juniori 2023, vicecampion național 2024).

Obiectivul clubului la aceasta competiție este obținerea unei medalii.

Până la plecarea la competiție, miercuri a avut loc un sparing de verificare la sala de box de la stadionul municipal, cu 66 sportivi înscriși de la 12 cluburi de box din zonă: CSM Zalău, ACS Ringul Sălăjean Zalău, SCM Zalău, CSM Alba Iulia, CS Lia Luk Dej, Academia de box Nord Vest Transilvania Carei, CS Marta Baia Mare, ACS Motorul Arad, CS Voința Cluj, CS Univers Cluj, CS Benea Oradea și ACS Golden Boy Florești.

„Ne vom verifica nivelul de pregătire la acest sparing, unde CSM Zalău are 14 participanți, iar ACS Ringul Sălăjean Zalău cu 10 participanți. La Brăila avem obiectiv obținerea unei medalii prin Grama Rareș și acumularea de experiență competițională pentru a reuși să obținem medalii în 2026 cu Pop Cătălin, Stoica Antonio și Burian Mihai”, ne-a declarat antrenorul Adrian Popuțea.

M. S.