Balagyan Brigitta, pe podium în Polonia

Magazin Salajean
Sportivii secției de karate de la SCM Zalău pregătiți de Calin Marincaș au participat sâmbătă la puternica competiție Cupa Cracovia (Polonia), un turneu internațional care a reunit 14 țări, 73 de cluburi și 879 de sportivi.
Cea mai bună performanță a delegației zălăuane a fost obținută de Balagyan Brigitta, care a urcat pe locul 3 la kumite, iar la proba de kata s-a clasat pe locul 4, după evoluții foarte bune.
SCM Zalău a fost reprezentat la această competiție de:
* Cadeți: Prodan Mario
* Juniori: Csapo Kendra
* Tineret: Breazdau Alex
* Seniori: Balagyan Brigitta
La startul competiției s-au aflat sportivi din țări precum Grecia, Franța, Armenia, Italia, Ucraina, Moldova, România, Israel, Macedonia, Cipru, Cehia, Turkmenistan, Polonia și Marea Britanie, ceea ce confirmă nivelul ridicat al turneului.
M. S.

Leave a Comment