Cum facem ca să avem un buget echilibrat?

De ani de zile România cheltuiește mai mult decât încasează, ba mai mult, cheltuiește mai mult decât limita care prezintă încredere pentru creditori. Pentru că până la urmă de asta este vorba: avem o economie care, deși la un moment dat este nevoită să apeleze la împrumuturi, prezintă încredere în fața creditorilor? Nivelul de încredere ne arată nivelul de dezvoltare economică. Dacă te uiți la ce dobânzi ne împrumutăm, am zice că mai degrabă nu. Ca atare, limita de 60% din PIB, peste care este periculos să trecem, pentru creditori înseamnă mai mult decât peste 100% în cazul țărilor dezvoltate, de aceea nu stă în picioare scuza că alte țări au împrumuturi mult mai mari ca și pondere în PIB decât are România. Ce este de făcut ca să echilibrăm bugetul, mai întâi să reducem deficitul bugetar, apoi să ne încadrăm într-un buget echilibrat? Mi-a plăcut tare mult ce a spus mama premierului Bolojan: ca să ai bani destui, trebuie să știi ,,să-i împărțești”. Deoarece eu provin dintr-un sat din județul Sălaj, am înțeles imediat ce vrea să spună mama premierului, nu că alții nu ar fi înțeles: să știi cum să cheltuiești banii. Cu alte cuvinte, cheltuielile trebuie făcute cu grijă, fără risipă, pe lucrurile care contează. Am înțeles imediat pentru că și părinții mei, tot oameni simpli, de la țară, făceau la fel, nu se întindeau mai mult decât îi ,,cuprindea plapuma”, își calculau fiecare bănuț, așa cum puteau ei, dar nu trăiai mereu cu sabia deasupra capului că nu vei putea rambursa împrumutul la data scadenței. Sigur, simplificăm problema, dar, de fapt, despre asta este vorba: mărim impozitele și taxele, se fac eforturi din partea populației și a companiilor private, adică creștem veniturile, dar ce facem pe partea de cheltuieli? Împărțim cu înțelepciune ceea ce am adunat cu atâta trudă? Având în vedere deficitul bugetar pe care-l înregistrăm, se pare că nu, nu împărțim cu înțelepciune, mă rog, cei care sunt angajați să împartă! De fapt, chiar noi i-am angajat, alegându-i la vot, de aceea tot noi trebuie și să-i întrebăm: cum împărțiți bugetul, că nu ajunge niciodată ce se colectează? Acum, au trecut peste 2 luni din 2026, pe partea de venituri este clar ce prevede bugetul, problema este pe partea de împărțeală: nu reușim nicicum, mai corect ar fi să spunem că foarte greu, să împărțim ceea ce colectăm.

De urmărit cum se va aproba bugetul pe 2026, nouă ne rămâne doar să sperăm că înțelepciunea ancestrală a țăranului român va avea câștig de cauză: vom ,,împărți” veniturile astfel încât să trecem peste perioada grea în care ne aflăm în prezent?

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro