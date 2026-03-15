Beat la volan, a omorât un biciclist

Duminică seara, la ora 19:15, a avut loc accident rutier la ieșirea din localitatea Traniș. Polițiștii rutieri din Jibou au stabilit că un bărbat de 46 de ani, din comuna Năpradea, mergând pe bicicletă, a fost acroșat de un autoturism, căzând pe șosea, unde ulterior a fost lovit de un alt autoturism, la volanul căruia se afla o tânără de 20 de ani. La fața locului a ajuns un echipaj al ambulanței, însă, din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului. Conducătorul primului autoturism implicat a părăsit locul accidentului.

Astfel, polițiștii au procedat la efectuarea de verificări, iar la scurt timp acesta a fost identificat, stabilindu-se că este un bărbat de 50 de ani, din comuna Năpradea. Cu ocazia testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, părăsirea locului acicdentului, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.