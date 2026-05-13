Arbitrul Dan Săbău, în ring la Cupa României

Săbău Dan va reprezenta boxul zălăuan la Cupa României Feminin, competiție desfășurată în perioada 11–17 mai la Eforie Nord, sub egida Federația Română de Box. Considerat în prezent cel mai activ arbitru de box din județul Sălaj, Săbău Dan continuă să fie prezent la cele mai importante competiții naționale din calendarul Federației Române de Box. Anul trecut a fost delegat la campionate naționale și Cupe ale României, confirmând încrederea de care se bucură la nivel federal.

Pasiunea pentru box a început încă din perioada în care a practicat acest sport la CSM Zalău, unde s-a pregătit sub îndrumarea maestrului Popa Ioan. Experiența acumulată în ring l-a ajutat ulterior să facă pasul spre arbitraj, domeniu în care s-a remarcat prin seriozitate și implicare. Delegarea la competiția de la Eforie Nord reprezintă o nouă confirmare pentru arbitrul zălăuan și, totodată, pentru boxul sălăjean, care continuă să fie reprezentat atât prin sportivi, cât și prin oficiali, la cele mai importante competiții naționale.

M. S.