Bătaie pe bulevard

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat marți să intervină pentru a opri o bătaie între două persoane, în fața unei societăți comerciale situate pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalău.

În urma intervenției, s-a stabilit faptul că cei doi bărbați implicați erau beți. În timpul altercației, unul dintre aceștia, un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Crișeni, a încercat să îl lovească pe celălalt cu o bâtă, însă a lovit geamul societății comerciale din apropiere, provocând spargerea acestuia.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere”, urmând ca acestea să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea continuării cercetărilor.

M. S.