Sălajul găzduiește Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Etapa Națională de Oină Băieți

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Federația Română de Oină, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria și Consiliul Local Hida și Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida, organizează în perioada 15-17 mai 2026, Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Faza Națională, dedicată băieților din învățământul gimnazial și liceal. Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 15 mai, la ora 17, în parcul central din Hida. Competiția va începe a doua zi la ora 9 și se vor desfășura pe stadionul din Hida.

Echipe participante – gimnaziu:

Arad – Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” din Almaș;

București – Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” ;

Brăila – Școala Gimnazială Tichilești;

Cluj – Școala Gimnazială din Câțcău;

Dolj – Școala Gimnazială din Giurgița;

Neamț – Școala Gimnazială din Gherăești;

Teleorman – Liceul Teoretic din Olteni;

Sălaj – Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida;

Echipe participante – Liceu:

Arad – Liceul „Ion Buteanu” din Gurahonț;

Argeș – Liceul Tehnologic Construcții de Mașini din Mioveni;

Brăila – Liceul Teoretic „George Vâlsan”;

Cluj – Liceul „Constantin Brâncuși” din Dej;

Neamț – Liceul cu Program Sportiv din Roman;

Teleorman – Liceul Teoretic din Olteni;

Sălaj – Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida.

La Hida, cele mai puternice echipe școlare din țară se întrec într-o competiție marcată de ambiție, fair-play și respect pentru tradiția sportului național al României.