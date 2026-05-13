Artă și cultură sub cerul liber la Zalău, cu ocazia Nopții Europene a Muzeelor

Noaptea Europeană a Muzeelor revine și în acest an la Zalău, iar sălăjenii sunt așteptați, de această dată în 23 mai, să ia parte la una dintre cele mai așteptate nopți culturale. Sute de muzee din țară, printre care și Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, își vor deschide porțile până târziu în noapte, iar cei care le vor trece pragul vor fi întâmpinați și de această dată cu o varietate de activități și expoziții, pentru a trăi din plin această experiență.

La nivel național, 289 de muzee din 38 de județe vor depăși programul cu care publicul este obișnuit, iar Noaptea Europeană a Muzeelor reprezintă cu adevărat un bun prilej de a descoperi orașul și de a experimenta o atmosferă unică.

Pietonala din Zalău, epicentrul artei și creativității

La Zalău, strada pietonală din centrul orașului va deveni un spațiu viu al artei, creativității și întâlnirii dintre muzeu și comunitate.

Sub tema „Muze(e)le în stradă”, sălăjenii de toate vârstele sunt așteptați să descopere o serie de ateliere și activități inspirate din lumea artelor – pictură, muzică, teatru, dans, modelaj, instalații participative și experiențe interactive. Evenimentul este un omagiu adus artei, dar marchează și momente importante din istoria instituției zălăuane, precum cele patru decenii și jumătate de la deschiderea Galeria de Artă „Ioan Sima”, dar și cei 75 de ani de la înființarea Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

„Într-o atmosferă festivă și creativă, strada devine galerie, scenă și atelier deschis, iar publicul este invitat nu doar să privească arta, ci să devină parte din ea”, transmite insituția.

Activitățile pregătite pentru seara de 23 mai reprezintă un mix de ateliere, teatru, muzică și dans.

Eveniment cultural european

Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare, care a debutat în 1997 la Berlin, sub numele de „Noaptea Lungă a Muzeelor”. Din 2005, inițiativa devine un brand european, susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliul Europei, an în care România se alătură oficial mișcării.

În România, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-se contextului. Un an de referință a fost 2022, cu un număr record de 295 de obiective participante din țară și 14 din Republica Moldova.