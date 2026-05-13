Aviz negativ pentru bugetul Companiei de Apă Someș

Compania de Apă Someș, cea care furnizează serviciile de apă și în județul nostru, nu are buget. Proiectul a primit aviz nefavorabil la începutul acestei săptămâni din cauza unor cheltuieli considerate nejustificate, catalogate de unii consilieri din județul vecin drept „privilegii absurde”.

Totul s-a întâmplat luni, 11 mai, în urma ședinței Consiliului Județean Cluj, în cadrul căreia Comisia 2 a forului a nu a aprobat bugetul.

Au fost remarcate mai multe nereguli în propunerile companiei, potrivit presei din județul vecin. Principalele probleme ar fi cele 31 de milioane de lei î naintate pentru acordarea unor bonusuri, sumă considerată colosală pentru prime și alte beneficii salariale.

De asemenea, bugetul a inclus fonduri destinate unor deplasări exotice, dar și milioane de lei pentru servicii poștale. Potrivit efainlacluj.ro, compania propunea în continuare cheltuieli de ordinul milioanelor de lei pentru corespondență fizică prin poștă, deși digitalizarea ar reprezenta o alternativă mult mai ieftină și eficientă.

Supradimensionarea unor compartimente este un alt factor care a condus la avizul negativ. Bugetul cuprindea și un departament de comunicare în care sunt angajate aproape 30 de persoane, ceea ce contribuie la un surplus de cheltuieli anuale de alte câteva milioane de lei.