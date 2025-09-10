Zi îndoliată pentru învățământul sălăjean. A murit profesoara Floare Ruge

Din păcate și dascălii pleacă dintre noi, cei care ne modelează în prima parte a vieții și încearcă să ne pună pe calea cea dreaptă. Inspectoratul școlar Sălaj a anunțat trecerea în lumină a celei care a fost: Floare Ruge, profesoară de limba și literatura română la Liceul Tehnologic ,,Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei. „A îndrumat numeroase generații de elevi cărora le-a împărtășit bucuria lecturii, frumusețea inefabilă a poeziei lui Eminescu, arta narativă a prozatorilor români și rigoarea compozițiilor literare. Pentru toți cei care au cunoscut-o rămâne o dăscăliță-model prin vocația, abnegația și profesionalismul său, calități dovedite pe parcursul unei îndelungate cariere didactice. Dumnezeu să-i dea odihna veșnică, în împărăția celor drepți”, este mesajul Inspectoratului Școlar Sălaj.

