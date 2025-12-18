Comuna Sâg, gazda Concursului Județean „Steaua sus răsare”

Un eveniment special a avut loc zilele trecute în comunitatea din Sâg. Copiii din clasele primare și gimnaziale au fost invitați să pășească într-o lume a obiceiurilor și simbolurilor care dau farmec sărbătorilor de iarnă românești.

În cadrul concursului, elevii au avut ocazia să prezinte obiceiul „Umblatul cu Steaua”. Inițiatorul concursului este sălăjeanul Marius Boticaș, un iubitor al tradițiilor sălăjene, al portului și jocului popular.

Echipa proiectului a fost alcătuită din sălăjencele Mariana Peștean, Maria Chiorean, Ramona Spancioc, Lavinia Țap și Laura Boțea. Îndrăgita artistă Sava Negrean Brudașcu a fost membră specială în cadrul juriului. Evenimentul s-a desfășurat la Căminul Cultural din Sâg, în organizarea Școlii Profesionale din Sâg și Școlii Gimnaziale din Buciumi și a fost o adevărată sărbătoare. Coordonatoarele evenimentului au fost profesoarele Nicoară Bianca și Laura Coste.