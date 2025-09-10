Hoțul din Dobrin a fost arestat

La începutul acestei săptămâni, o femeie din localitatea Dobrin a fost jefuită în propria locuință de către un bărbat în vârstă de 48 de ani. Acesta a pătruns prin efracție în casa femeii și a furat mai multe alimente, în valoare totală de 1.500 de lei, potrivit informațiilor polițiștilor sălăjeni.

Făptașul a ajuns marți, 9 septembrie, în fața magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, care au dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

În urma investigațiilor, bărbatul a fost inițial reținut la data de 8 septembrie pentru 24 de ore și cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Ulterior, a fost dus și predat reprezentanților Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Satu Mare.