Cursuri de pictură pentru cei mici la Casa Municipală de Cultură din Zalău

Școala a început în forță, iar activitățile extrașcolare reprezintă un pas important pentru dezvoltarea și perfecționarea abilităților pe care le au elevii. Casa Municipală de Cultură Zalău dă start înscrierilor la Cercul de Pictură „Zalău Art”.

Cursul este destinat copiilor și tinerilor din Zalău, cu vârstele cuprinse între 8 și 18 ani, iar cei interesați sunt așteptați să depună o cerere la sediul instituției, de pe Strada 22 Decembrie 1989 nr. 3. Aceasta poate fi trimisă și pe e-mail, la adresa cmczalau@yahoo.com, până în ultima zi a lunii septembrie.

În urma procesului de înscriere, va fi organizată și o preselecție, după cum transmit reprezentanții instituției.