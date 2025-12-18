Un bărbat din Chizeni, cercetat pentru distrugeri la o biserică din sat

Un localnic din Chizeni, în vârstă de 42 de ani, bănuit de infracțiunea de distrugere, a fost identificat la data de 17 decembrie și este cercetat de polițiștii din Ileanda.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că, la data de 12 septembrie, bărbatul ar fi provocat pagube unui lăcaș de cult din localitatea Chizeni, constând în spargerea a 16 saci cu tencuială și distrugerea a două troițe.

Polițiștii continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere, în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului de 42 de ani.