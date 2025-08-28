Vârsta de pensionare a magistraţilor în UE este cuprinsă între 65 şi 70 de ani

Vârsta de pensionare a magistraţilor în Uniunea Europeană este, în general, de 65 de ani, ajungând până la 70 de ani în unele state. România face însă notă discordantă, unde pensionarea este posibilă la doar 47 de ani, arată o analiză Factual.ro.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că „vârsta de pensionare este cea de 65 de ani în aproape toate ţările Uniunii Europene”, declaraţie verificată şi confirmată de Factual.ro.

În România, potrivit legii 303/2022, magistraţii se pot pensiona după 25 de ani de activitate în funcţii de judecător, procuror sau magistrat asistent. Ulterior, legea 282/2023 a introdus şi condiţia vârstei minime de 60 de ani, însă a menţinut o derogare.

Astfel, din 2024, pensionarea este posibilă după 25 de ani de activitate şi la vârsta de 47 de ani şi 4 luni, prag care va creşte anual cu câte patru luni până la atingerea limitei de 60 de ani. În acest ritm, magistraţii vor ajunge să se pensioneze efectiv la 60 de ani abia în anul 2062, precizează sursa citată.

