Plin de animale lăsate nesupravegheate

Polițiștii din Jibou, împreună cu cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor, au desfășurat o acțiune cu efective mărite ce a vizat prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor cu violență, dar și prevenirea distrugerilor de culturi agricole prin lăsarea nesupravegheată a animalelor.

Activitățile s-au desfășurat în comunele Someș Odorhei și Gârbou, fiind legitimate 38 de persoane și oprite pentru control 21 de vehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 18.210 lei. Dintre acestea, 14 au fost aplicate unor conducători auto care nu au respectat normele privind traficul rutier, alte două fiind aplicate pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor și a programului de gestionare a câinilor fără stăpân și alte 9 au fost aplicate pentru nerespectarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor. Totodată, au fost reținute două certificate de înmatriculare.

Activitățile au beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul D.S.V.S.A. Sălaj și Registrul Român Auto.

M. S.