Anunț Adunare Generală

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMÂNIA

FILIALA SĂLAJ

CIF 13723743

E-MAIL cmvsalaj@cmvro.ro

ADUNARE GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI FILIALA SĂLAJ

Se convoacă Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Veterinari filiala Sălaj, la data de 18 septembrie 2025, ora 11:00, care va avea loc la Pensiunea Agape din localitatea Aghireș.

Pe ordinea de zi vor fi următoarele :

1. Raport de activitate a Biroului Executiv al Consiliului Județean al CMV filiala Sălaj

2. Raport de activitate al Comisiei de Deontologie și Litigii a CMV filiala Sălaj

3. Raportul Comisiei de Cenzori al CMV filiala Sălaj

4. Alegeri ale noilor structuri de conducere ale CMV filiala Sălaj pentru următorii 3 ani și a delegaților la Congresul CMV RO din luna octombrie 2025

Președinte CMV filiala Sălaj,

Dr. Dan-Cristian Vulcu