Anunț Adunare Generală

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMÂNIA
FILIALA SĂLAJ
CIF 13723743
E-MAIL cmvsalaj@cmvro.ro
ADUNARE GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI FILIALA SĂLAJ
Se convoacă Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Veterinari filiala Sălaj, la data de 18 septembrie 2025, ora 11:00, care va avea loc la Pensiunea Agape din localitatea Aghireș.
Pe ordinea de zi vor fi următoarele :
1. Raport de activitate a Biroului Executiv al Consiliului Județean al CMV filiala Sălaj
2. Raport de activitate al Comisiei de Deontologie și Litigii a CMV filiala Sălaj
3. Raportul Comisiei de Cenzori al CMV filiala Sălaj
4. Alegeri ale noilor structuri de conducere ale CMV filiala Sălaj pentru următorii 3 ani și a delegaților la Congresul CMV RO din luna octombrie 2025
Președinte CMV filiala Sălaj,
Dr. Dan-Cristian Vulcu