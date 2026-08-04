Urmările secetei: restricții la furnizarea apei în mai multe localități sălăjene

Magazin Salajean

Ca urmare a scăderii debitului apei la sursa de captare, Compania de Apă instituie o serie de restricții în unele localități sălăjene:

  • în localitățile RUS și FÂNTÂNELE – se va furniza apa potabilă zilnic între orele 16 – 20.
  • în localitățile ILEANDA și BIZUȘA – se va furniza apa potabilă zilnic între orele 16 – 20.
  • în localitatea RONA – se va furniza apa potabilă în zilele impare.
  • în localitatea HUSIA – se va furniza apă potabilă în zilele pare.

M. S.

One Thought to “Urmările secetei: restricții la furnizarea apei în mai multe localități sălăjene”

  1. Tiberiu
    4 august 2026 at 15:43

    Tarnița … unde e?

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