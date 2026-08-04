Ca urmare a scăderii debitului apei la sursa de captare, Compania de Apă instituie o serie de restricții în unele localități sălăjene:
- în localitățile RUS și FÂNTÂNELE – se va furniza apa potabilă zilnic între orele 16 – 20.
- în localitățile ILEANDA și BIZUȘA – se va furniza apa potabilă zilnic între orele 16 – 20.
- în localitatea RONA – se va furniza apa potabilă în zilele impare.
- în localitatea HUSIA – se va furniza apă potabilă în zilele pare.
M. S.
One Thought to “Urmările secetei: restricții la furnizarea apei în mai multe localități sălăjene”
Tarnița … unde e?