Urmările secetei: restricții la furnizarea apei în mai multe localități sălăjene

Ca urmare a scăderii debitului apei la sursa de captare, Compania de Apă instituie o serie de restricții în unele localități sălăjene:

în localitățile RUS și FÂNTÂNELE – se va furniza apa potabilă zilnic între orele 16 – 20.

în localitățile ILEANDA și BIZUȘA – se va furniza apa potabilă zilnic între orele 16 – 20.

în localitatea RONA – se va furniza apa potabilă în zilele impare.

în localitatea HUSIA – se va furniza apă potabilă în zilele pare.

M. S.