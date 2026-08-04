Drujba nu mai taie ca la început? Cum identifici piesa care îi reduce performanţa

O drujba care functioneaza, dar nu mai taie la fel de rapid ca la inceput, nu are neaparat o defectiune grava. In multe situatii, problema apare la nivelul ansamblului de taiere si poate fi rezolvata prin ascutirea sau inlocuirea lantului, verificarea lamei si reglarea corecta a tensiunii.

Exista insa si cazuri in care motorul se tureaza greu, pierde putere in lemn sau nu mai dezvolta suficienta compresie. Atunci, cauza poate fi localizata in interiorul motorului, la nivelul pistonului, segmentilor sau cilindrului.

Pentru a evita schimbarea inutila a unor piese, verificarile trebuie facute intr-o ordine logica, incepand cu elementele cele mai accesibile.

Ce semne arata ca drujba nu mai lucreaza eficient

Scaderea performantei poate aparea treptat, astfel incat utilizatorul se obisnuieste cu modul in care functioneaza utilajul si observa problema abia atunci cand taierea devine foarte dificila.

Printre cele mai frecvente semne se numara:

drujba trebuie apasata pentru a patrunde in lemn;

taierea dureaza mai mult decat in mod normal;

lantul produce rumegus foarte fin, asemanator prafului;

taietura deviaza intr-o parte;

apar vibratii neobisnuite in timpul lucrului;

motorul se tureaza, dar lantul nu taie eficient;

drujba pierde putere atunci cand lantul intra in lemn;

motorul porneste greu sau se opreste sub sarcina.

Primele verificari trebuie sa vizeze lantul, lama, ungerea si tensionarea. Abia dupa eliminarea acestor cauze este indicata investigarea motorului.

Verifica mai intai lantul drujbei

Lantul este componenta care intra direct in contact cu lemnul, motiv pentru care uzura sa influenteaza imediat viteza si calitatea taierii.

Un lant tocit nu mai patrunde singur in lemn. Utilizatorul este nevoit sa apese drujba, motorul este solicitat mai mult, iar consumul de carburant poate creste. In plus, lucrul cu un lant neascutit produce vibratii si grabeste uzura lamei si a pinionului de antrenare.

Lantul trebuie verificat atunci cand:

dintii taietori au muchiile rotunjite;

rumegusul rezultat este foarte fin;

lantul trebuie ascutit tot mai des;

unele zale sunt deteriorate sau blocate;

drujba taie intr-o singura parte;

lantul se intinde excesiv in timpul utilizarii.

Daca lantul nu mai poate fi ascutit corect sau prezinta zale deteriorate, este mai sigur sa fie inlocuit. In categoria de lanturi pentru drujba de la Terra Motors (https://www.terramotors.ro/piese-drujba/lanturi-185) pot fi identificate variante pentru diferite marci si configuratii, insa alegerea trebuie facuta dupa specificatiile tehnice ale utilajului.

Nu este suficient sa cunosti numai lungimea lamei. Pentru compatibilitate trebuie verificate pasul lantului, grosimea zalei de antrenare si numarul total de zale.

Un lant cu specificatii gresite poate sa nu intre in canalul lamei, poate avea joc lateral sau poate fi incompatibil cu pinionul de antrenare.

Tensionarea incorecta poate reduce performanta

Chiar si un lant bine ascutit va functiona necorespunzator daca este prea strans sau prea slab.

Un lant tensionat excesiv se deplaseaza greu pe lama, suprasolicita motorul si accelereaza uzura sinei si a pinionului. In acelasi timp, lantul si lama se pot incalzi peste nivelul normal.

Daca lantul este prea slab, acesta poate sari de pe lama, poate lovi capacul lateral sau se poate desprinde in timpul utilizarii.

Tensiunea trebuie reglata astfel incat lantul sa stea lipit de partea inferioara a lamei, dar sa poata fi tras manual de-a lungul sinei. Verificarea se face numai cu motorul oprit si cu echipament de protectie adecvat.

Dupa montarea unui lant nou, tensiunea trebuie verificata din nou dupa primele minute de lucru, deoarece lantul se poate alungi usor pe masura ce se incalzeste.

Lama uzata poate face chiar si un lant bun sa taie prost

Daca lantul este ascutit si tensionat corect, urmatoarea componenta care trebuie verificata este lama drujbei, numita si sina de ghidaj.

Lama are rolul de a sustine si ghida lantul. In timp, canalul pe care ruleaza zalele se poate largi, marginile se pot uza neuniform, iar varful lamei se poate bloca.

O lama deteriorata poate provoca:

taierea stramba;

joc lateral al lantului;

vibratii excesive;

incalzirea rapida a ansamblului;

uzura neuniforma a dintilor lantului;

iesirea lantului din canal;

dificultati la tensionare.

Uzura este mai accentuata atunci cand drujba este folosita cu un lant neascutit, cu ungere insuficienta sau cu o tensiune incorecta.

Daca sina este deformata, canalul este foarte largit sau pinionul din varf nu se mai roteste liber, poate fi necesara inlocuirea acesteia. O lama sau sina de ghidaj pentru drujba trebuie aleasa in functie de modelul utilajului, lungimea de taiere, tipul prinderii, pasul lantului si grosimea canalului. La Terra Motors gasesti o gama variata de lame pentru drujbe: https://www.terramotors.ro/piese-drujba/lame-sau-sine-ghidaj-43.

Montarea unei lame mai lungi nu imbunatateste automat capacitatea de taiere. Daca motorul nu are suficienta putere pentru noua configuratie, utilajul va lucra mai greu si va pierde turatie sub sarcina.

Nu neglija sistemul de ungere

Lantul si lama au nevoie de ungere continua in timpul functionarii. Fara ulei, frecarea creste rapid, iar ansamblul se supraincalzeste.

Problema poate fi provocata de:

rezervorul de ulei gol;

canalul de ungere infundat;

orificiile lamei blocate cu rumegus;

filtrul de ulei murdar;

furtunul de ulei deteriorat;

pompa de ulei defecta;

folosirea unui ulei nepotrivit.

Un test simplu consta in orientarea varfului lamei spre o suprafata curata si accelerarea pentru cateva secunde. Daca sistemul functioneaza, ar trebui sa apara o urma fina de ulei.

Daca lama ramane uscata, drujba nu trebuie folosita pana cand cauza nu este identificata. Continuarea lucrului poate deteriora rapid lantul, lama si pinionul de antrenare.

Cand problema nu mai este la lant sau la lama

Daca lantul este ascutit, lama este in stare buna, tensiunea este corecta si ungerea functioneaza, dar drujba continua sa piarda putere, trebuie verificat motorul.

Un motor in doi timpi are nevoie de compresie, aprindere si alimentare corecta cu amestec carburant. O problema in oricare dintre aceste zone poate produce simptome asemanatoare.

Pierderea de putere poate fi provocata de:

filtrul de aer infundat;

carburatorul dereglat;

filtrul de combustibil murdar;

furtunurile de benzina fisurate;

toba de esapament sau sita antiscantei infundata;

bujia uzata;

aer fals la nivelul garniturilor sau simeringurilor;

compresia scazuta.

Inainte de demontarea motorului, trebuie eliminate cauzele simple. Un filtru de aer foarte murdar sau un carburator reglat incorect poate face drujba sa piarda putere chiar daca pistonul si cilindrul sunt in stare buna.

Pistonul uzat si pierderea compresiei

Pistonul se deplaseaza in interiorul cilindrului si participa direct la comprimarea amestecului de aer si combustibil. Segmentii montati pe piston asigura etansarea dintre acesta si cilindru.

Atunci cand pistonul, segmentii sau cilindrul sunt uzati, motorul nu mai poate obtine compresia necesara unei arderi eficiente.

Semnele unei posibile probleme la nivelul pistonului includ:

demarorul se trage neobisnuit de usor;

motorul porneste greu, mai ales la rece;

drujba functioneaza, dar nu dezvolta putere;

motorul se opreste atunci cand lantul intra in lemn;

turatia este instabila;

compresia masurata este sub valoarea normala;

pe piston sau cilindru sunt vizibile zgarieturi.

In astfel de cazuri, motorul trebuie verificat inainte de comandarea pieselor. Uneori este suficienta inlocuirea segmentilor, dar daca pistonul este zgariat, deformat sau uzat, poate fi necesara montarea unui piston nou.

Pentru identificarea unor pistoane pentru drujba, trebuie cunoscute marca, modelul exact al utilajului si diametrul piesei. Doua drujbe cu aspect asemanator pot utiliza pistoane diferite, chiar daca fac parte din aceeasi gama. Aici gasesti diverse pistoane pentru orice model de motoferastrau: https://www.terramotors.ro/piese-drujba/pistoane-810.

De ce se zgarie pistonul unei drujbe

Inlocuirea pistonului fara identificarea cauzei defectiunii poate duce la deteriorarea rapida a piesei noi.

Printre cauzele frecvente ale griparii sau zgarierii pistonului se numara:

amestecul gresit dintre benzina si ulei;

folosirea benzinei fara ulei pentru motoare in doi timpi;

uleiul de amestec de calitate slaba;

carburatorul reglat prea sarac;

supraincalzirea motorului;

filtrul de aer deteriorat;

patrunderea impuritatilor in cilindru;

falsul de aer la simeringuri sau garnituri;

functionarea prelungita la turatie excesiva.

De exemplu, un carburator reglat prea sarac furnizeaza prea putin combustibil in raport cu aerul. Motorul se poate tura aparent bine, dar temperatura din cilindru creste, iar ungerea interna devine insuficienta. In timp, pistonul si cilindrul se pot deteriora.

De aceea, dupa repararea motorului trebuie verificate si carburatorul, admisia, etanseitatea si sistemul de racire.

Schimbi o singura piesa sau intregul ansamblu?

Decizia depinde de gradul de uzura si de compatibilitatea dintre componente.

Un lant nou poate fi montat pe o lama aflata in stare buna, cu un canal uniform si fara deformari. Daca lama este foarte uzata, lantul nou poate capata rapid joc lateral si se poate uza neuniform.

In mod similar, schimbarea lamei nu va rezolva problema daca lantul este tocit sau daca pinionul de antrenare este deteriorat.

La nivelul motorului, un piston nou nu trebuie montat intr-un cilindru profund zgariat fara verificarea tolerantelor si a starii suprafetei interioare. Reparatia trebuie stabilita dupa inspectarea tuturor componentelor implicate.

O diagnosticare corecta urmeaza, de regula, aceasta ordine:

Se verifica ascutirea si starea lantului. Se controleaza tensionarea. Se verifica ungerea lantului. Se inspecteaza lama si pinionul. Se verifica filtrul de aer si alimentarea. Se controleaza bujia si carburatorul. Se masoara compresia. Se inspecteaza pistonul, segmentii si cilindrul.

Aceasta ordine ajuta la eliminarea mai intai a problemelor simple si reduce riscul unor reparatii inutile.

Intretinerea corecta previne pierderea performantei

O drujba intretinuta periodic va taia mai eficient si va solicita mai putin motorul.

Dupa fiecare utilizare este recomandata curatarea capacului lateral, a canalului lamei si a zonei pinionului. Filtrul de aer trebuie verificat periodic, iar lantul trebuie ascutit inainte ca dintii sa devina foarte tociti.

De asemenea, trebuie utilizat un amestec proaspat de benzina si ulei, preparat in proportia recomandata de producator. Reglajele carburatorului trebuie efectuate cu atentie, deoarece un amestec prea sarac poate provoca supraincalzire si avarii interne.

Atunci cand drujba incepe sa taie greu, nu este indicat sa compensezi prin apasarea utilajului in lemn. Aceasta practica suprasolicita motorul si poate transforma o problema simpla, precum un lant tocit, intr-o defectiune mai costisitoare.

Verificarea lantului, a lamei si a sistemului de ungere ar trebui sa fie primul pas. Daca aceste componente functioneaza corect, iar motorul continua sa piarda putere, diagnosticarea trebuie extinsa catre compresie, piston si cilindru. Astfel, piesa defecta poate fi identificata corect, iar drujba poate reveni la o functionare eficienta si sigura.