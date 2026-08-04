Accident în Panic. Doi copii au fost duși la spital

Un autoturism condus marți de un bărbat de 47 de ani, din localitatea Carastelec, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa, condus de un bărbat de 44 de ani, din municipiul Zalău, intrând în coliziune cu acesta. Evenimentul a avut loc marți în localitatea Panic, iar autoturismul care circula în spatele acestora, condus de o femeie de 49 de ani, cetățean maghiar, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În urma evenimentului rutier, doi minori, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 44 de ani, au suferit leziuni, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt continuate de polițiști.

M. S.