25 de hectare mistuite de flăcări

Zilele trecute, pompierii sălăjeni au avut opt intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată.

Acestea au fost înregistrate în localitățile Almașu, Cuciulat, Cizer, Meseșenii de Jos, Pustă Vale, Șărmășag și Ratin, fiind afectate circa 25 de hectare de vegetație uscată, litieră și miriște. În sprijinul salvatorilor au acționat și serviciile voluntare pentru situații de urgență, precum și cetățeni din zonele afectate.

Forțele de intervenție au depus eforturi susținute pentru a limita și lichida incendiile care, în unele cazuri, s-au extins pe suprafețe mai mari, favorizate de gradul ridicat de uscăciune a vegetației, ceea ce a crescut riscul de propagare rapidă a acestora.

Pompierii fac în continuare apel la cetățeni să conștientizeze faptul că, în perioadele caniculare și de uscăciune accentuată, focul scăpat de sub control, în special în condiții de vânt puternic, se poate extinde cu rapiditate și poate provoca pagube materiale importante, punând în pericol bunurile, sănătatea și chiar viața oamenilor. M. S.