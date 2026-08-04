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4 august 2026
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O nouă ediție Truck Fest Sălaj va avea loc vara aceasta
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Accident în Panic. Doi copii au fost duși la spital
Urmările secetei: restricții la furnizarea apei în mai multe localități sălăjene
25 de hectare mistuite de flăcări
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Accident în Panic. Doi copii au fost duși la spital
O nouă ediție Truck Fest Sălaj va avea loc vara aceasta
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