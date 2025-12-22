Trump cere revenirea astronauţilor americani pe Lună până în 2028

Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.

Ordinul, intitulat ”Asigurarea supremaţiei spaţiale a Americii”, a fost emis la câteva ore după ce miliardarul şi astronautul privat Jared Isaacman, fost client al SpaceX, a fost învestit ca al 15-lea administrator al NASA. Documentul reorganizează coordonarea politicii spaţiale naţionale sub autoritatea consilierului ştiinţific al Casei Albe, Michael Kratsios, potrivit sursei.

Textul solicită Pentagonului şi agenţiilor de informaţii americane să elaboreze o strategie de securitate spaţială, cere creşterea eficienţei în rândul contractorilor privaţi şi încurajează testarea unor tehnologii de apărare antirachetă în cadrul programului ”Golden Dome” al lui Trump, relatează sursa.

Ordinul pare să desfiinţeze Consiliul Naţional pentru Spaţiu, principalul organism de coordonare a politicilor spaţiale la nivelul Casei Albe, relansat de Trump în primul său mandat. Un oficial al administraţiei a precizat însă că structura nu va fi anulată, ci reorganizată în cadrul Biroului pentru Politici Tehnologice, cu preşedintele în rol de preşedinte al consiliului, în locul vicepreşedintelui, indică sursa citată.

Ţinta unei aselenizări cu echipaj uman până la finalul lui 2028 aminteşte de directiva emisă de Trump în 2019, când a cerut revenirea pe Lună până în 2024, un termen considerat nerealist de mulţi din industrie. Întârzierile în dezvoltarea rachetei Space Launch System a NASA şi a navei Starship de la SpaceX au împins treptat calendarul înapoi. Obiectivul NASA fusese stabilit anterior pentru 2028, încă din perioada administraţiei Barack Obama, relatează sursa indicată.

Prima bază lunară până în 2030

O aselenizare în 2028 ar marca începutul unei prezenţe umane de durată pe Lună, în cadrul programului Artemis al NASA. Statele Unite se află într-o competiţie directă cu China, care vizează prima sa misiune lunară cu echipaj uman în 2030, indică sursa.

Ordinul executiv cere ”stabilirea elementelor iniţiale ale unui avanpost lunar permanent până în 2030”, consolidând obiectivul NASA de a dezvolta baze pe termen lung, inclusiv cu surse de energie nucleară, transmite Reuters.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a vorbit frecvent despre trimiterea de misiuni pe Marte, în contextul în care Elon Musk, mare susţinător financiar şi fondator SpaceX, a promovat intens colonizarea Planetei Roşii. Totuşi, Congresul a readus accentul pe Lună, presând conducerea NASA să continue programul Artemis, în care au fost investite deja miliarde de dolari, adaugă sursa citată.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro