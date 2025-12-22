Danemarca: Poşta va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, după 400 de ani de tradiţie

Serviciul poştal danez PostNord va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, marcând astfel încheierea unui capitol de aproape 400 de ani în istoria poştei din Danemarca, conform ziare.com.

Potrivit publicaţiei britanice The Guardian, compania a anunţat încă de la începutul anului că va renunţa complet la livrarea scrisorilor, concentrându-se exclusiv pe serviciile de curierat şi livrarea de colete.

PostNord a explicat faptul că cererea pentru corespondenţa clasică a scăzut abrupt în ultimii ani, în timp ce comerţul online continuă să crească. În acest context, compania a decis să îşi restructureze activitatea, măsură care va duce la desfiinţarea a aproximativ 1.500 de locuri de muncă în Danemarca şi la eliminarea a 1.500 de cutii poştale roşii, un simbol recognoscibil al spaţiului public danez, conform sursei.

Majoritatea cutiilor poştale au fost deja demontate, iar interesul public pentru ele s-a dovedit neaşteptat de mare: 1.000 au fost cumpărate imediat după ce au fost scoase la vânzare, la începutul acestei luni. Alte 200 de cutii poştale urmează să fie scoase la licitaţie în luna ianuarie, relatează sursa menţionată.

Compania a precizat că va continua livrarea scrisorilor în Suedia şi că, pentru o perioadă limitată, va rambursa contravaloarea timbrelor poştale daneze neutilizate, conform ziare.com.

Conform ziare.com, în Danemarca, trimiterea scrisorilor nu va dispărea complet. Serviciul va fi preluat de compania privată Dao, iar legislaţia daneză prevede explicit că statul trebuie să asigure existenţa unei opţiuni pentru expedierea corespondenţei. În cazul în care Dao va renunţa la acest serviciu, guvernul va fi obligat să desemneze un alt operator, potrivit sursei.

Decizia PostNord se înscrie într-un trend mai larg la nivel european. În Germania, operatorul naţional Deutsche Post a renunţat anul trecut la transportul intern al scrisorilor cu avionul, după aproape 63 de ani, arată sursa. Ulterior, Bundestagul a adoptat o reformă a legislaţiei poştale, care permite livrarea scrisorilor într-un interval mai lung de timp, adaptând serviciile tradiţionale la noile realităţi ale erei digitale, potrivit sursei citate.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro