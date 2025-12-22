Concursurile de angajare în spitale şi cumulul pensiei cu salariul, prelungite în 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că spitalele vor putea organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, iar cumulul pensiei cu salariul va fi menţinut şi în anul 2026, în special în domenii critice precum sănătatea. Măsura vizează menţinerea în sistem a medicilor cu experienţă, în contextul unui deficit acut de personal. Potrivit ministrului, deciziile au fost adoptate în şedinţa de Guvern, prin modificarea Legii sănătăţii şi aprobarea unui memorandum care permite explicit organizarea concursurilor de angajare în unităţile sanitare. „În şedinţa de Guvern, am modificat Legea sănătăţii exact în această direcţie. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoaşterea profesională şi eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor să fie cât mai scurţi”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook. Ministrul a precizat că noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului naţional de rezidenţiat şi nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. Totodată, modificările aduc clarificări pentru medicii şi farmaciştii care intră ulterior în învăţământul universitar. Aceştia îşi vor putea continua activitatea clinică fără birocraţie suplimentară, integrarea realizându-se prin adaptarea raportului de muncă. Prin ordonanţă de urgenţă a Ministerului Sănătăţii, Guvernul va continua şi în 2026 posibilitatea cumulului pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme considerate esenţiale. „Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, a subliniat ministrul.

• Facilităţi pentru medicii români din diaspora

Alexandru Rogobete a anunţat, de asemenea, măsuri pentru facilitarea revenirii în ţară a medicilor români din diaspora, prin accelerarea procedurilor de recunoaştere profesională. „Tot mai mulţi specialişti îşi doresc să se întoarcă acasă, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ţinut luni întregi pe margine şi accelerăm recunoaşterea profesională, prin proceduri corecte, transparente şi previzibile”, a explicat ministrul. Potrivit acestuia, obiectivul principal este consolidarea resursei umane din sistemul sanitar şi asigurarea continuităţii actului medical, în contextul presiunilor tot mai mari asupra spitalelor publice.

