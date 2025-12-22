USR cere interzicerea simbolurilor şi organizaţiilor comuniste

Parlamentarii USR – Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, Remus Negoi şi Narcis Mircescu – au depus o iniţiativă legislativă care vizează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor comuniste, precum şi a promovării persoanelor responsabile de crime împotriva umanităţii sau de încălcări grave ale drepturilor omului, se arată într-un comunicat de presă remis de formaţiunea politică.

Potrivit comunicatului, proiectul de lege vrea să interzică amplasarea sau menţinerea în spaţiul public, cu excepţia muzeelor, a statuilor, plăcilor comemorative şi altor însemne care promovează personalităţi asociate ideologiei comuniste. De asemenea, ar fi interzisă atribuirea numelor unor astfel de persoane străzilor, bulevardelor, pieţelor, parcurilor ori organizaţiilor publice sau private.

Iniţiativa prevede, conform comunicatului, sancţiuni penale pentru propaganda comunistă, cu pedepse de la 3 luni la 3 ani de închisoare pentru promovarea publică a ideilor sau doctrinelor comuniste, precum şi pedepse între 3 şi 10 ani de închisoare pentru iniţierea, constituirea sau sprijinirea unor organizaţii cu caracter comunist.

Conform comunicatului de presă, deputata Corina Atanasiu a declarat că „nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă”, susţinând că proiectul urmăreşte să împiedice reabilitarea unui regim represiv şi să menţină România „ancorată în valorile europene”. Senatorii Cristian Ghinea şi Remus Negoi au argumentat, la rândul lor, că iniţiativa este necesară în contextul persistenţei discursurilor favorabile regimului comunist şi al lipsei unei asumări juridice complete a crimelor comise înainte de 1989.

Potrivit USR, după cum arată comunicatul de presă, proiectul a fost depus pe fondul intensificării discursului public favorabil comunismului şi fostului lider Nicolae Ceauşescu, în condiţiile în care legislaţia actuală interzice doar propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, fără a include în mod explicit simbolurile şi acţiunile asociate regimului comunist.

