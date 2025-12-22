36 de ani de la Revoluția Română, marcați la Zalău

Ziua de luni a fost dedicată manifestărilor comemorative prilejuite de Ziua Revoluției Române din Decembrie 1989, un moment definitoriu al istoriei recente a României și un reper fundamental al parcursului democratic al statului român. În cadrul acestora au luat parte prefectul Cristian Claudiu Bîrsan și subprefecții Dari Toma si Alexandru Dorin Pura, alături de alte numeroase oficialități.

Evenimentul a debutat cu conferința „După 35 de ani: Revoluțiile est-europene în perspectivă istorică”, susținută de prof. univ. dr. Virgil Țârău, din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Prezentarea a oferit o analiză amplă asupra contextului istoric al revoluțiilor est-europene, evidențiind rolul și particularitățile Revoluției Române în procesul de prăbușire a regimurilor totalitare.

Manifestările au continuat cu ceremonia religioasă de pomenire, desfășurată la Monumentul Eroilor Revoluției Române din municipiul Zalău, oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, urmată de depuneri de coroane, ca gest solemn de respect, recunoștință și omagiu față de cei care și-au jertfit viața.

Ziua de 22 Decembrie simbolizează ruptura definitivă de un regim totalitar, momentul în care românii au ales libertatea în fața fricii, adevărul în fața propagandei și demnitatea în fața opresiunii.