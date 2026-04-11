Dosar de urmărire penală pentru fostul arhitect-șef al Zalăului

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: PETRE VLAD-ANDREI, la data faptelor arhitect-șef al Municipiului Zalău, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată și fals intelectual și C.I.G., reprezentantul de facto al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată și instigare la fals intelectual.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt: în datele de 10 ianuarie și 8 martie 2023, la instigarea inculpatului C.I.G., reprezentantul de facto al unei societăți comerciale care avea în proprietate un imobil, inculpatul Petre Vlad Andrei, în calitate de arhitect-șef al municipiului Zalău, ar fi emis, cu încălcarea dispozițiilor legale, două adrese oficiale. Prin aceste adrese, autoritatea publică locală și-ar fi exprimat acordul pentru apartamentarea imobilului, respectiv a indicat un regim de înălțime diferit față de cel aprobat inițial prin autorizațiile de construire emise în anii 2008 și 2009.

În concret, cele două adrese au stat la baza înscrierii în cartea funciară a unui alt regim de înălțime, respectiv D+P+2E+M, față de cel aprobat prin autorizațiile de construire emise de Primăria Municipiului Zalău (care prevedeau un regim de înălțime D+P+2E), urmată de apartamentarea imobilului și ulterior posibilitatea de înstrăinare a construcției.

Prin aceste demersuri, inculpatul Petre Vlad Andrei ar fi obținut un folos necuvenit pentru societatea comercială reprezentată de facto de inculpatul C.I.G..

În cauză, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Zalău s-a constituit parte civilă cu suma de 2.900,29 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, calculate începând cu data de 8.3.2023 și până la data plății efective.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Cluj.

Share Whatsapp Email