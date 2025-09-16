Singurătatea, principala amenințare pentru tot mai mulți bătrâni din Sălaj

Când peste boală vine și singurătatea, viața devine complicată. Din nefericire, pentru tot mai mulți vârstnici din județul Sălaj, singurătatea este tot mai amenințătoare. Unii au rămas singuri după decesul soțului sau soției, iar alții pentru că nu au copii sau copiii le sunt plecați în alte județe sau în străinătate. Este trist, foarte trist, singurătatea devenind un fenomen periculos. Cu privire la apariția și agravarea acestui fenomen a atras atenția, în multe rânduri, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sălaj, Violeta Milaș. Aici este nevoie de implicarea primăriilor, de proiecte, de alocări financiare pentru programe de sprijin. În multe situații există astfel de programe, dar nu peste tot.

Azi, Instituția Prefectului Sălaj a găzduit o ședință în care directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și inspecție Socială Sălaj, Mircea Pop, a prezentat o situație clară a serviciilor sociale și serviciilor medicale acreditate la nivelul județului nostru, orientate spre nevoile persoanelor vârstnice. În județ sunt centre de îngrijire, unități publice și private, centre pentru îngrijirea vârstnicilor, cantine sociale, unități pentru victimele violenței domestice. Cel puțin în zona centrelor pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, cererea crește de la un an la altul, conform autorităților, iar acest lucru arată că avem tot mai mulți bătrâni rămași singuri sau care pur și simplu nu mai pot fi îngrijiți de familie și sunt internați în astfel de centre de specialitate.